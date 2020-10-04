«Ужас, капот смяло»: под Новосибирском столкнулись две иномарки

В Искитиме столкнулись две иномарки, на месте аварии работали медики. Фото: "АСТ-54"

В ночь с 3 на 4 октября под Новосибирском произошло серьезное ДТП. В Искитиме столкнулись две иномарки, на месте аварии работали медики.

— На улице Пушкина в лобовом столкновении сошлись седан Nissan Pulsar и кроссовер Nissan Murano. По словам очевидца, водитель «Пульсара» поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автомобилю. На место ДТП прибыли медики, спасатели и полицейские. Седан в результате аварии получил критические повреждения, кроссовер оказался чуть крепче. Несмотря на страшные с виду последствия ДТП, обошлось без жертв, однако мужчине, находившемуся в седане, потребовалась медицинская помощь, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидца, водитель «Пульсара» поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автомобилю.Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что на этом участке дороги аварии происходят довольно часто:

— Этот поворот там вообще опасный очень. Лучше бы его убрали.

— Наверное, они оба ехали очень быстро.

— Ужас, капот просто смяло, — пишут люди.

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