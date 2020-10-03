В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели еще 79 человек

Среди заболевших - пятеро детей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу, 3 октября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 79 заболевших коронавирусом за сутки, среди них — 5 детей. Выздоровели 53 пациента.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 13 393 сибиряка, из них — 802 ребенка. 12 117 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 461 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 59 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 31 ребенок: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 835 взрослых.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 621 пациент.

Всего в Новосибирской области провели 542 567 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей региона, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.

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