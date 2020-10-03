Тушат больше часа: в Новосибирске загорелись два частных дома

На месте работают пожарные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в субботу, 3 октября, на 4-м Экваторном переулке в Новосибирске загорелись два дома под одной кровлей. Как рассказали очевидцы, в соцсетях, здания полностью охвачены огнем.

В ГУ МЧС уточнили информацию. На месте работают пожарные.

— В 8:55 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. Горит двухэтажный дом: первый этаж кирпичный, второй — деревянный, кровля металлическая. Сейчас подана локализация, была угроза распространения огня на соседние дома, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.

Дальнейшая информация о том, есть ли пострадавшие, уточняется. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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