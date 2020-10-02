В Новосибирске шестиклассник пытался покончить с собой под лестницей в школе

Мальчику медицинская помощь не понадобилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестиклассник пытался покончить с собой под лестницей в школе. Мальчик хотел это сделать во время урока.

— У него не получилось справиться с заданием на уроке, и он выбежал из класса. Педагог сразу позвала себе замену и пошла его искать. Увидела под лестницей. У мальчика уже к тому моменту было красное лицо, — рассказал КП-Новосибирск директор школы. — Мы сообщили об этом родителям, в полицию и в Департамент образования.

Ребенку тут же оказали первую помощь, показали врачу. Как рассказывают в школе, у мальчика в семье непростая жизненная ситуация. Сейчас с ним и его родителями работает психолог, чтобы больше такого не повторилось.

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