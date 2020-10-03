«Хотите, покажу терминатора?»: под Новосибирском мужчина приставал к девочкам у детсада

Пьяный мужчина предлагал пятиклассницам "показать терминатора" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибирячка пожаловалась на пьяного прохожего у детского садика в поселке Сузун Новосибирской области: мужчина предлагал школьницам «показать терминатора». Сам инцидент случился днем 1 октября. Одна из мам забирала ребенка из садика, когда заметила пьяного мужчину с тремя девочками и сообщила подругам. Администратор родительского чата выпустил предупреждение о подозрительном мужчине, который пристает к детям.

— Уважаемые родители, внимание! Он бегает вдоль забора нашего сада и предлагает детям посмотреть терминатора путем снятия штанов! Не успела сфотографировать лицо , — сообщила женщина.

Местная полиция начала проверку по данному факту и выяснила, что приставал к детям бездомный, на вид ему около 40 лет, состоит на учете в наркологическом диспансере.

— Гражданин находится под административным надзором, мы разыскиваем его. Будет проверен порядок соблюдения административного надзора, проведена профилактическая работа, — сообщили КП-Новосибирск в отделе МВД России по Сузунскому району.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Он мог быть опасен для детей»

Вот как прокомментировал ситуацию психолог Константин Зубахин:

— Очень сложно предположить, что в нетрезвом мозгу означало «показать терминатора», но, скорее всего, не демонстрацию органов, — объясняет психолог Константин Зубахин. — Он мог быть опасен для детей.

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