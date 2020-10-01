Погода в Новосибирске на 1 октября 2020 года: рассказываем, когда прекратится дождь

Рассказываем, какая будет погода в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске 1 октября 2020 года: в городе будет по-прежнему прохладно, синоптики обещают небольшие дожди.
— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +7 — +9 градусов, ночью +2 — +4 градусов, в пригороде до -2. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура днем составит +7 — +12 градусов, ночью — до -5 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем без существенных осадков. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.
«Яндекс» обещает пасмурную погоду и небольшой дождь. Днем температура поднимется максимум до +7 градусов.
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