Пробки в Новосибирске 29 сентября 2020 года: из-за дождя затор образовался на Бердском шоссе

Бердское шоссе сковала пробка.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске 29 сентября 2020 года сковали Бердское шоссе. Ситуацию на дороге осложнили дождь и ДТП. Затор образовался рано утром и до сих пор водители вынуждены ехать по шоссе с минимальной скоростью. Пробка тянется от Бугринского моста до Октябрьского.
— Подождите, сейчас заморозки и снег начнутся, и мы тут вообще офигеем, — комментируют автомобилисты в «2ГИС».
Ситуацию на дороге осложнил дождь. Фото: «2ГИС»
— Как обычно, дождь и на дороге сразу 8 баллов. Что будет, когда выпадет снег?
Напомним, по прогнозам синоптиков сегодня в Новосибирске почти весь день будет идти дождь. Также возможен мокрый снег. Температура воздуха составит всего семь градусов.
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