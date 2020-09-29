В Новосибирске школьник застрелил сестру, когда делал селфи с ружьем

Подросток в шутку направил ружье на девушку, но не знал, что оно заряжено Фото: Михаил ФРОЛОВ

В суд поступило дело о новогодней вечеринке, которая обернулась трагедией в одном из частных домов Дзержинского района Новосибирска. Известно, что пока взрослые отмечали праздник, 15-летний подросток решил показать своей 17-летней двоюродной сестре отцовское ружье и тайком достал его из сейфа. Молодые люди устроили фотосессию, а затем стали направлять ружье друг на друга и делать селфи.

— Во время очередного фото подросток выстрелил из ружья, пуля попала в голову девушки и прошла ее насквозь. Девушка скончалась на месте происшествия, полиция задержала подростка, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Юлия Нуреева.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Суд назначил школьнику меру пресечения в виде подписки о невыезде. Подсудимый признал вину частично, родители пытались помириться с матерью погибшей девушки, приносили извинения.

Согласно законодательству, подростку грозит до двух лишения свободы. Однако подсудимый характеризуется удовлетворительно, ранее не был судим. Мать погибшей заявила гражданский иск о компенсации морального вреда.

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