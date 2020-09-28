В школах Новосибирской области из-за коронавируса на карантин закрыли 69 классов

В Новосибирской области с 1 по 27 сентября коронавирусом заболели 93 школьника. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области с 1 по 27 сентября коронавирусом заболели 93 школьника. В 54 школах на дистанционное обучение перешли 69 классов. Кроме того, за тот же период времени было выявлено 43 случая заболевания среди сотрудников образовательных учреждений. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на областное министерство образования.

— Полностью дистанционно все классы учатся только в двух школах региона: в МКОУ СОШ №16 в городе Болотное и в МКОУ Казанская СОШ, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Есть выявленные случаи COVID-19 и среди дошкольников. С 1 по 27 сентября в 12 детсадах региона коронавирусом заболели 14 детей. Сейчас на контроле продолжают находиться 9 садиков и 11 ребят. Приостановил свою работу Красноозерский детский сад №1. За период с 18 сентября было также выявлено 5 случаев заболевания среди работников дошкольных учреждений.

Напомним, всего в Новосибирской области 12 999 случаев COVID-19, 69 из них — за последние сутки. Среди заболевших 768 детей. Выздоровели уже 11 859 пациентов, 41 из них — за последние сутки.

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