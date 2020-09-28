В Новосибирске от коронавируса умерли два человека: что о них известно

От коронавируса умерли двое. Фото: архив КП

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что за последние сутки еще два пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще два пациента: мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 441 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 59 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 15 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 69 человек, при этом выздоровел 41 пациент.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12999 человек, в том числе у 768 детей, выздоровели — 11 859 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить, в том числе и в октябре. По-прежнему надо быть в защитной маске в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также запрещены массовые мероприятия.

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