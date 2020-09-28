Почти 13 тысяч человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

За сутки коронавирусом заразились еще 69 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 28 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 69 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем выписали из больниц 41 пациента.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 12 999 сибиряков, из них — 768 детей. 11 859 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 441 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 59 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 21 ребенок: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 447 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 525 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 511 272 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 334 жителей региона, 44 017 человек сняты с меднаблюдения.

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