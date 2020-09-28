Новосибирец чудом выжил после того, как сосед проломил ему череп железным прутом

Полицейские поймали мужчину, который проломил голову соседу. Фото: архив КП

Новосибирские полицейские поймали 44-летнего мужчину, который железным прутом проломил череп своему соседу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 27 сентября в 00.10 в Новосибирскую городскую клиническую больницу №1 из общежития, расположенного на проспекте Дзержинского, был доставлен 44-летний мужчина с переломом основания черепа и ушибом головного мозга. Об этом медики сообщили в полицию, — рассказали в ведомстве. — Был задержан сосед потерпевшего. Ранее он уже был судим за кражу и вымогательство у другого своего соседа.

Известно, что мужчина напал на соседа после того, как они вместе выпивали спиртное. Он во всем сознался полицейским.

Новосибирец чудом выжил после такой тяжелой травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Соседа на время следствия отправили в СИЗО.

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