Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В реанимацию госпитализировали 49 человек, 11 пациентов подключили к ИВЛ. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 522 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом., — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 76 человек, выздоровели 46 пациентов.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 49 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ 11 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12930 человек, в том числе у 762 детей, при этом выздоровели 11 818 пациентов, скончались 439 человек. В Новосибирской области планируют продлить режим повышенной готовности и в октябре. По-прежнему в общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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