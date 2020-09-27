В Новосибирске девушка на иномарке сбила первоклассника во дворе многоэтажки

Женщина ехала медленно, но не успела затормозить. Фото:предоставлено отрядом пропаганды ГИБДД по Новосибирску

ДТП произошло днем 27 сентября во дворе дома на ул. Высоцкого, 41/2.По данным отрада пропаганды ГИБДД по Новосибирску, 25-летняя женщина на автомобиле Honda Fit сбила ребенка у одного из подъездов.

— Девушка сбила мальчика, который выбежал из подъезда и побежал на детскую площадку, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

От удара семилетний мальчик упал, «скорая» доставила ребенка в больницу. Врачи диагностировали у него ссадины и ушибы, а также подозревают сотрясение головного мозга. К слову, девушка-водитель осталась на месте ДТП и вызвала врачей после аварии.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, а пользователи соцсетей обсуждают случившееся:

— Это двор, и ребенок хоть ползком мог двигаться. У нас такой же водитель возле подъезда дочь сбил, — уверен подписчик «АСТ-54» Алексей.

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