В Новосибирске коронавирусом за сутки заболели еще 76 человек

В Новосибирске ежедневно дезинфицируют общественный транспорт Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки врачи выявили COVID-19 еще у 76 человек. Информацию передал оперативный штаб по региону.

— С начала вспышки в регионе зарегистрировано 12930 пациентов с коронавирусом. В том числе болезнь обнаружили у 762 детей, — сообщили в оперативном штабе. — Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом

Врачи сообщили, что за сутки выписали из больниц 84 человека, которые смогли победить COVID-19. Всего с начала вспышки заболевания в регионе выздоровели 11818 человек.

Всего в Новосибирской области было сделано боле полумиллиона тестов на коронавирус. На двухнедельном карантине находятся 1418 человек, еще 43 878 человек сняты с медицинского наблюдения.

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