Умер Вадим Орехов - хоккеист из Новосибирска разбился на джипе в Барнауле

Погибший Вадим Орехов начинал в Новосибирске. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Хоккеист из Новосибирска - Вадим Орехов - погиб в ДТП. Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 сентября в Барнауле, на улице Аванесова. По данным сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте», кроссовер Land Rover Evoque под управлением 22-летнего водителя столкнулся с бордюром и отлетел в металлическую конструкцию.

Сам Вадим Орехов был пассажиром этой иномарки: удар был настолько сильным, что при столкновении спортсмен погиб. Водитель Land Rover Evoque выжил: его с различными травмами дотсавили в больницу. По предварительной информации, парень сел за руль иномарки нетрезвым: так это или нет, выясняют правоохрвнители.

Напомним, Вадим Орехов был вратарем ХК «Динамо-Алтай». Вадим начинал спортивную карьеру в Новосибирске — окончил хоккейную школу, дебютировал в ХК «Сибирские снайперы». Затем новосибирец выступал за клубы «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). В барнаульском клубе вратарь провел четыре матча.

- Случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нем навсегда останется с нами, — сообщили в пресс-службе ХК «Динамо-Алтай».

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