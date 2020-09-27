«Трудно устоять»: новосибирцы накормили енотов зоопарка дынями и кокосами

Еноты были рады попробовать кокос. Фото: Виктора Шпакова из официальног оаккаунта Новосибирского зоопарка

Работники Новосибирского зоопарка накормили енотов и косух экзотическими фруктами — дынями и кокосами. Необычные обеды пожертвовала крупная сеть супермаркетов, фрукты понравились животным. Но подписчики тревожатся — не будет ли у зверей аллергии.

Новосибирцы устроили енотам и косухам экзотические обеды из кокосов и дынь, которые животные никогда не пробовали в Сибири. Работники Новосибирского зоопарка раскололи кокосы и надрезали дыни, чтобы облегчить удивленным зверям задачу.

-Трудно было устоять перед незнакомым, но аппетитным запахом. Животные быстро разобрались, что вместе с чем-то новым и непривычным им принесли и любимые угощения. Экзотические плоды не могут заменить привычный корм, — сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Подписчики зоопарка похвалили любопытных енотов. Но некоторые комментаторы тревожатся — вдруг экзотические фрукты вызовут несварение.

-А вдруг аллергия..? Или раньше давали небольшие порции кокоса и дыни на пробу?,- написал подписчик-дизайнер.

Сотрудники зоопарка успокаивают — экзотические фрукты не могут заменить привычный корм и служат десертом в рационе енотов.

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