«Трудно устоять»: новосибирцы накормили енотов зоопарка дынями и кокосами

Еноты были рады попробовать кокос. Фото: Виктора Шпакова из официальног оаккаунта Новосибирского зоопарка
Работники Новосибирского зоопарка накормили енотов и косух экзотическими фруктами — дынями и кокосами. Необычные обеды пожертвовала крупная сеть супермаркетов, фрукты понравились животным. Но подписчики тревожатся — не будет ли у зверей аллергии.
Новосибирцы устроили енотам и косухам экзотические обеды из кокосов и дынь, которые животные никогда не пробовали в Сибири. Работники Новосибирского зоопарка раскололи кокосы и надрезали дыни, чтобы облегчить удивленным зверям задачу.
-Трудно было устоять перед незнакомым, но аппетитным запахом. Животные быстро разобрались, что вместе с чем-то новым и непривычным им принесли и любимые угощения. Экзотические плоды не могут заменить привычный корм, — сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.
Подписчики зоопарка похвалили любопытных енотов. Но некоторые комментаторы тревожатся — вдруг экзотические фрукты вызовут несварение.
-А вдруг аллергия..? Или раньше давали небольшие порции кокоса и дыни на пробу?,- написал подписчик-дизайнер.
Сотрудники зоопарка успокаивают — экзотические фрукты не могут заменить привычный корм и служат десертом в рационе енотов.
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