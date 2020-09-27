В Новосибирске от коронавируса умерли еще четыре пациента: что о них известно

38-летняя женщина скончалась от коронавируса в Новосибирске Фото: Иван МАКЕЕВ

Четверо новосибирцев скончались от коронавируса в инфекционных больницах Новосибирска в минувшие сутки. Об этом 27 сентября сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасным заболеванием.

— Скончались еще четыре пациента: это трое мужчин в возрасте 52 года, 53 года и 63 года, и одна женщина в возрасте 65 лет. Всего с начала вспышки заболевания в Новосибирской области 439 человек умерли от коронавируса, — сообщили в оперативном штабе.

На данный момент в отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 49 человек. Не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ еще 11 пациентов.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано более 12930 случаев заражения COVID-19. Количество излечившихся пациентов составляет 11818 человек.

Власти Новосибирской области продлили масочный режим до конца октября. Гражданам необходимо носить маску и соблюдать дистанцию в магазинах, в метро, в общественном транспорте и в общественных местах, госучреждениях.

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