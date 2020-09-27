«Тащил его на капоте до светофора»: вдова новосибирца, сбитого на «зебре», ищет очевидцев

Водитель ехал, "уткнувшись в телефон". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сибирячка Наталья Притуло ищет очевидцев страшного ДТП. В аварии, которая произошла 25 сентября около 23.00, погиб ее муж. Новосибирцу было 32 года.

Новосибирец переходил дорогу по «зебре» на проспекте Дзержинского. В это время его сбила иномарка. Как потом признался водитель, за рулем он засмотрелся в телефон и не увидел человека на дороге.

Удар был такой силы, что мужчина пробил лобовое стекло. Водитель протащил его до следующего светофора на капоте.

— Водитель молодой — 25 лет всего, он якобы ехал на 60 км\ч. Но от удара муж через лобовое стекло залетел в салон, с него слетели штаны и кроссовки — скорость явно была выше. Виновник говорит, что якобы «ехал, упершись в телефон», но на телефоне у него ни царапины. Мы ищем очевидцев ДТП и записи с регистраторов, — рассказала «КП-Новосибирск» Наталья Притуло.

Вдова добавила, что теперь осталась одна с годовалым ребенком на руках. Гибель Евгения также тяжело восприняли друзья и коллеги.

— Муж был ответственный, спортивный, шел домой из магазина. Работал в РЖД, на руководящих должностях. Всегда был добрым, отзывчивым и надежным. Все до сих пор в шоке, на работе мужики рыдали, — сообщила Наталья Притуло.

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