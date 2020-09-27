В Новосибирске иномарка сбила мужчину на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого

Очевидцы винят водителя Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Серьезное ДТП произошло 26 сентября на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября в Калининском районе Новосибирска. По данным отряда пропаганды ГИБДД по Новосибирску, около 23:00 мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Водитель «Тойоты» не пропустил пешехода и сбил его.

Потерпевший попал в больницу с переломами и ушибами. Подписчики «АСТ-54» винят пешехода, он переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток.

— Темно. Пешеход, убедись, что тебя видно, — советует подписчица.

Однако, очевидцы уверены, что виноват водитель.

— Водитель нарушил правила на 100%. Я проезжала мимо этого ДТП, водитель гулял около своей машины, а рядом с пешеходом находились медики. Водитель не особенно переживал, но машину ему сильно помяло, — написала в комментариях сибирячка Ольга.

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