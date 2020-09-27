Погода в Новосибирске на 27 сентября 2020 года: что обещают синоптики

В Новосибирске продолжает действовать масочный режим до конца октября. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 27 сентября 2020 года не порадует горожан: синоптики ожидают похолодание.

— В воскресенье в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Возможен северный и северно-западный ветер с порывами до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха достигнет плюс 10 - плюс 12 градусов, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В целом по Новосибирской области прогноз тоже не самый благоприятный: днем воздух прогреется до плюс 8 - плюс 13 градусов.

По информации сервиса «Яндекс. Погода», в Новосибирске днем столбик термометра покажет плюс 9 - плюс 11 градусов, ночью похолодает до плюс 1 - плюс 4 градуса. Днем будет пасмурно, без осадков. Ветер слабый.

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