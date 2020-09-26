«Они любят червяков и мед»: сибирячка продает детеныша белки-летяги

Вы только посмотрите на этот милый комочек. Фото: Алла

Сибирячка Алла продает детеныша пары австралийских белок летяг. Объявление она выложила на один из новосибирских сайтов.

— Их маму и папу я купила так же на сайте. Давно слышала о них и решила приобрести. У меня они живут уже 5 лет. Недавно у них было пополнение, и я решила продать его, — рассказала КП-Новосибирск Алла, хозяйка экзотических животных.

Мама со своими детьми. Фото: Алла

По словам сибирячки, это животное не подойдет тем, кто чутко спит. Белки летяги ведут ночной образ жизни, а днем предпочитают поспать.

— Мы их кормим их мучным червяком или зофобасом, можно давать курицу или индейку давать. Так любят полакомиться медом, фруктами и овощами, — перечисляет женщина.

Когда прилег отдохнуть. Фото: Алла

Белки-летяги по своей натуре ласковые, но если их разозлить могут начать издавать громкий неприятный звук.

Алла уверена, что такой экзотический зверек понравится любому человеку. Главное дать ему заботу и любовь.

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