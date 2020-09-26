Доигрался: спасатели показали видео, как достают застрявший палец 6-летнего мальчика из велосипедной цепи

Спасатели перекусили цепь болторезом. Фото: «Спасатели МАСС(16+)».

Спасатели «МАСС» освободили палец ребенка из велосипедной цепи. Об этом они рассказали в своей группе в социальных сетях.

— в Заельцовском районе, при прогулке в сквере «Лучистый», у 6-летнего ребенка. палец руки застрял между цепью и звездочкой детского колеса. Мы тут же выехали на место, — рассказывают спасатели в группе «Спасатели МАСС(16+)».

На месте они уже приняли решение, что не будут откручивать колесо. Спасатели решили, что перекусят цепь болторезом. На кадрах видно, как оперативно и четко срабатывают сибиряки.

— У мальчика была сильно содрана кожа на пальце. Мы передали его врачам, — пишут в группе.

Мальчик уже в безопасности и рядом с мамой.

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