«Они вредят деревьям»: общественники Академгородка выступили против ремонта Морского проспекта

Так выглядит тротуар на Морском проспекте сейчас. Фото: Татьяна Осипова.

Общественникам не понравилось как ремонтируют тротуар на улице Морской Проспект. Об этом сообщает рекламно-информативный портал «Навигатор».

— Поводом для жалоб стала прежде всего установка бордюрного камня (поребриков), при заглублении которого повреждались корни деревьев. Был договор, что копать будут в ручную, но рабочие делали это экскаватором, — рассказывает издание «Навигатор».

В связи в выдвинутыми претензиями была проведена встреча общественников и исполнителей ремонтных работ. Каждый из присутствующих смог высказать свою точку зрения по этому поводу.

— Когда пришло время делать выводы о том, как быть дальше, мнения разошлись. Одни предлагали всю работу начать сначала: убрать старые поребрики, на их место поставить новые и восстановить газон. Другие считают, что это нецелесообразно: деревья уже не восстановишь (им, наоборот, побыстрее надо закрыть корни), денег у подрядчика на повторные работы нет. Да и зима скоро, такие канавы, ушедшие под снег, для жителей небезопасны, — объясняет «Навигатор».

Пока что к общему решению прийти не удалось, поэтому вопрос по поводу ремонта Морского проспекта остается открытым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru