Под Новосибирском мужчина выпил антифриз и умер

Мужчина скончался в реанимации.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Под Новосибирском в реанимации центральной районной больницы Тогучина умер 49-летний мужчина. Произошло это утром 23 сентября. Сибиряк отравился, случайно выпив незамерзающую жидкость.
— 22 сентября в 4 часа утра в Тогучинскую ЦРБ был доставлен житель села Карпысак с диагнозом «отравление эпилитгликолем». Установлено, что накануне вечером мужчина, находясь дома, выпил антифриз, перепутав его с вином, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, 3 сентября в селе Каменка Новосибирской области от отравления умер еще один сибиряк: он задохнулся от ядовитых газов, когда чистил погреб.
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