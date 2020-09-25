На первой сессии Законодательного собрания Новосибирской области были избраны председатели семи комитетов

Названы имена председателей комитетов. Фото: предоставлено законодательным собранием Новосибирской области.

Инициативу ротации председателей комитетов прокомментировал Губернатор Андрей Травников:

- В основу заложен принцип, чтобы комитеты возглавляли не представители отраслей. Сегодня в своём выступлении я отмечал, что Андрей Иванович последовательно продвигает линию, которая была заложена в предыдущем созыве: Заксобрание – это рабочий орган, а не площадка для преследования каких-то узкополитических или узкоотраслевых целей… Мне кажется, что так системно только Законодательное Собрание Новосибирской области пошло на это шаг. Это ещё раз подтверждает и большую зрелость, и авторитет нашего регионального парламента, его настрой на эффективную работу в седьмом созыве.

Предпринятая Законодательным собранием ротация руководителей комитетов направлена на повышение эффективности регионального парламента - об этом заявил председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив:

- Нам действительно удалось в шестом созыве существенно изменить в лучшую сторону межфракционное взаимодействие. Можно сказать, что сейчас мы делаем следующий шаг, распространяя в какой-то степени этот опыт взаимодействия на комитеты. Предлагая поменять председателей комитетов, мы уходим от любых предположений и упреков в конфликте интересов. Но не в меньшей степени мы и обогащаем новым опытом, новыми идеями сами комитеты.

Согласно постановлению сессии Законодательного Собрания Новосибирской области председателем комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности избран Фёдор Николаев.

Председателем комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению избран Олег Подойма.

Председателем комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике избран Майис Мамедов.

Председателем комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям избран Александр Терепа.

Председателем комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике избран Вениамин Пак.

Председателем комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения избран Игорь Гришунин.

Председателем комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам избран Александр Морозов.