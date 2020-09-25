«Он мерз и страдал от ран»: в Новосибирске спасают кота с выбитым глазом

Самсона нашли у подъезда: он дрожал от холода. Фото: Александра Сербай

В Новосибирске на улице Заречной волонтеры нашли потрепанного кота. У старого бродяги, которого назвали Самсоном, не было одного глаза, а на теле не осталось живого места от ран.

— Я ездила с подругой по делам, и возле одного подъезда мы увидели кота. Он сидел весь тощий, с выбитым глазом, зуб на нижней челюсти сгнил, уши обморожены, везде застарелые раны. Было видно, что это уличный боец. Когда мы его отнесли в машину и начали кормить, он прямо на лету жадно хватал еду, — рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта «Шанс на Десятую жизнь» Александра. Сербай.

Зуб сгнил так сильно, что в подбородке кота появилась дырка. Фото: Александра Сербай

— Позже хозяева мне по телефону рассказали, что Самсон потерялся три дня назад. Я поразилась: всего три дня — и уже гниет заживо? А они ответили: «Да, он такой уродливый, но наш!» Интересно, что у кота нет ни чипа, ни ветпаспорта. Назвались хозяевами, а сами прикрывались, что якобы кот живет у старенькой бабушки в деревне, где нет ветклиник, поэтому его не лечили. Я сказала, что если они не готовы о нем заботиться как полагается, лучше я оплачу лечение и найду других хозяев. Больше они не отвечали, — говорит Александра.

Самсон лечится и потихоньку идет на поправку. Фото: Александра Сербай

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