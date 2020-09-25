В Новосибирске экс-главу «Сибсельмаша» отправили под домашний арест

Суд отправил бывшего гендиректора «Сибсельмаша» под домашний арест.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Бывшего генерального директора «Сибсельмаша», которого подозревают в мошенничестве, отправили под домашний арест. Изначально ему должны были на трое суток продлить задержание.
— 23 сентября в судебном заседании помощник прокурора заявил ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа. Однако 25 сентября в удовлетворении ходатайства было отказано. Вместо заключения под стражу выбран домашний арест, — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
На официальном сайте суда также сообщили, что за мошенничество наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
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