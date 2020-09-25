Депутаты регионального парламента утвердили уникальный принцип избрания председателей комитетов

Губернатор участвовал в сессии регионального парламента. Фото: правительство Новосибирской области.

Новосибирские депутаты в своей работе начнут использовать новую схему, позволяющую исключить возможность возникновения конфликта интересов и возможные обвинения в лоббизме при работе комитетов Законодательного Собрания региона. Теперь — благодаря принципу ротации — возглавлять тот или иной комитет регионального парламента смогут только «непрофильные» депутаты, представители иной сферы деятельности, не совпадающей с направлением работы комитета. Это новаторское решение было озвучено на первой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва, в работе которой принял участие Губернатор Андрей Травников.

Теперь занять пост председателя, например, аграрного комитета, не сможет представитель аграрной сферы, «транспортник» не возглавит комитет по транспортной, промышленной и информационной политике, а застройщик — комитет по строительству, ЖКХ и тарифам, пояснил Губернатор.

- Я благодарю Андрея Ивановича Шимкива за эту инициативу, за такой серьезный смелый шаг. Это нестандартное решение. Были консультации, дискуссии, споры, но, тем не менее, депутатский корпус седьмого созыва практически полностью поддержал эту инициативу, в очередной раз продемонстрировав большую зрелость, авторитет и настрой на эффективную и полноценную работу, - подчеркнул губернатор Андрей Травников.

- Хочу поблагодарить депутатов за работу Законодательного Собрания. Это очень серьезный шаг, на который способно только Законодательное Собрание Новосибирской области. Мы еще раз показали уровень регионального парламента, потому что такие шаги при каких-то политических баталиях, непонимании между депутатами, между законодательной и исполнительной властью невозможны, поверьте. Это очень серьезный шаг, который принесет только большую работоспособность Законодательному Собранию и комитетам – в этом я уверен на 100 процентов, - подчеркнул Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

К слову, Законодательное Собрание Новосибирской области первое — не только в Сибири, но и во всей стране — настолько системно подошло к решению этого вопроса и выработало новый принцип работы.

Губернатор Андрей Травников призвал депутатов продолжать курс на конструктивное взаимодействие с Правительством Новосибирской области, заложенный предыдущим созывом регионального парламента.

- Я хочу пожелать вам успешной, плодотворной работы на первой сессии седьмого созыва, и в течение всей пятилетки, всего созыва, - пожелал депутатскому корпусу Губернатор.

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