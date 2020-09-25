«Мама, полюби меня»: боксерша пришла на шоу «Пацанки» ради родного человека и избила участниц

Когда сибирячка была маленькой, мать сдала ее в детдом. Фото: стоп-кадр

На телеканале «Пятница!» 24 сентября вышла 1 серия 5 сезона реалити-шоу «Пацанки». Участницей в нем стала 18-летняя Бэлла Кузнецова из Новосибирска.

— Характер у девушки непростой — она агрессивна и обижена на весь мир из-за предательства матери. Но у Бэллы есть мечта— она хочет, чтобы мама снова ее полюбила и приняла. Для этого девушка и пришла на проект, — рассказали в анонсе к пятому сезону.

Выход своей агрессии девушка дает на тренировках по боксу. В ее анкете на сайте шоу говорится, что она «без тормозов» и даже избила своего парня, расставаясь с ним. Даже на первой встрече участниц на Рижском вокзале Бэлла стала зачинщицей драки. Но сибирячка очень хочет стать наконец «девушкой, а не быдлом».

В анкете у Бэллы написано: «Агрессивная, без тормозов». Фото: patsanki.friday.ru

Новые серии «Пацанок» будут транслироваться каждую пятницу в 19:00.

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