Председателем Законодательного собрания Новосибирской области избрали Андрея Шимкива

Андрей Шимкив. Фото: Влад КОМЯКОВ

Решение фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Новосибирской области о выдвижении кандидатуры на пост председателя регионального парламента озвучил руководитель фракции Андрей Панфёров.

- Депутаты фракции «Единая Россия» единогласно выдвигают кандидатуру Андрея Ивановича Шимкива, – доложил законодатель. – Это волевой, умелый руководитель, Председатель предыдущего созыва, который умело организовывал работу. Каждая фракция, каждый депутат не был обойден вниманием, все решения совместно с Правительством Новосибирской области принимались без каких-либо эксцессов, вся работа была нацелена на консолидацию всех фракций Заксобрания и решение стратегических вопросов в интересах Новосибирской области».

Слово взял выдвинутый на пост Председателя Законодательного Собрания седьмого созыва Андрей Шимкив.

- Уважаемые коллеги! Я прекрасно помню 29 сентября 2015 года. Свое выступление с этой же трибуны, свое волнение. Да и сейчас волнуюсь. Я говорил тогда, что необходимо вернуть в областной парламент дух законотворчества. Говорил о необходимости консолидации всех депутатов регионального парламента вне зависимости от их фракционности, от их партийной принадлежности. О серьезных вызовах, стоящих перед Заксобранием в кризисном 2015-ом году. Сегодня, оглядываясь на эти пролетевшие мгновенно пять лет, которые мы работали вместе в шестом созыве, - могу сказать, что у нас многое получилось, - заявил Андрей Шимкив.

В соответствии с законодательством выборы Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области прошли в виде тайного голосования.

По сообщению председателя счетной комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области Ирины Диденко, Председателем Законодательного Собрания Новосибирской области единогласно избран Андрей Шимкив. За его кандидатуру отдали свои голоса все 73депутата, которые присутствовали на сессии.

В соответствии со статьей 35 Устава Новосибирской области, статьей 1 Регламента Законодательного Собрания Новосибирской области Законодательное Собрание Новосибирской области постановило избрать Председателем Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Ивановича Шимкива.

«Огромное спасибо за такое доверие и единогласное голосование, – сказал в ответной речи Андрей Шимкив. – Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Это накладывает на меня еще больше ответственности перед вами, перед нашими избирателями, перед всей нашей Новосибирской областью. Спасибо огромное!».