«Отказали тормоза»: в Новосибирске мама с дочкой пострадали в ДТП с двумя автобусами

У ПАЗа отказали тормоза. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В пятницу, 25 сентября, на улице Ватутина в Новосибирске столкнулись два автобуса. Автобус «ПАЗ» № 12 врезался сзади в №29. В аварии пострадали сибирячка с 7-летней дочкой.

— В 13:38 у дома № 32 по улице Ватутина произошло столкновение двух автобусов которые двигались в попутном направлении. Со слов водителя автобуса ПАЗ, у него отказали тормоза. Также известно что мама с девочкой 7 лет, пассажиры автобуса ПАЗ, обратились за медицинской помощью, сейчас их обследуют медики. На момент ДТП в каждом автобусе было примерно по 20 человек, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru