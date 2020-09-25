В Новосибирске из вольера пропали два щенка: вы не поверите, кто их украл

Два щенка бесследно исчезли из вольера. Фото: zooactiv_help

В Новосибирске из вольера, где находилась собака с щенками исчезли два щенка. У малышей даже не успели открыться глаза. Щенков волонтеры нашли в лесу в районе Академгородка и подселили к собаке, у которой уже были подросшие детеныши, чтобы она выкормила малышей.

— В первую ночь пропал один щенок, во вторую — другои . Мы буквально перерыли весь вольер: ни крови, ни шерсти. Они будто испарились. Собака-мама разрывалась между своими крупными детенышами и приемными детьми, пыталась их растащить по разным углам вольера, видимо, чтобы старшие не обижали малявок. Видно, что мама очень заботливая и внимательная к малышам, она не могла ничего с ними сделать, — рассказывают удивленные волонтеры.

По слова активистов, свет на загадочное исчезновение щенков пролил сосед. Он рассказал, что пару дней назад видел, как в вольер прилетала огромная сова. Подозрение сразу пало на птицу.

— Она унесла щенков. Другого объяснения просто нет. Это ужасно! — говорят расстроенные волонтеры.

КП-Новосибирск попросила орнитолога Елену Шнайдер рассказать, на самом ли деле сова могла украсть щенков.

— В городской черте Новосибирска самая крупная сова — это длиннохвостая неясыть. Есть еще бородатая неясыть, но та вообще близко к людям не выходит. Длиннохвостая неясыть может унести белочку. Если щенок был тяжелее белочки, то птица вряд ли смогла бы его унести, — прокомментировала Елена.

Эксперты утверждают, что теоретически сова могла бы унести щенка, но сунуться в вольер, где есть мама, вряд ли. Но вероятность все же есть.

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