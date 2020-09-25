Александр Карелин стал сенатором от Новосибирской области. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ходе работы сессии тайным голосованием депутаты регионального парламента выбрали представителя от Законодательного Собрания Новосибирской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

По сообщению руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Новосибирской области Андрея Панфёрова, решением фракции стало выдвижение кандидатуры в Совет Федерации Александра Карелина.

- Александр Александрович – это человек с фамилией федерального значения, – подчеркнул Андрей Панфёров. – Мы уверены, что он, вместе с Губернатором региона и Председателем Заксобрания, будет заниматься решением стратегических вопросов и задач, стоящих перед Новосибирской областью. Уверен, что эти задачи будут выполнены. Принято решение консолидировано голосовать за кандидатуру Александра Александровича Карелина.

Выдвинутую кандидатуру поддержал и спикер регионального парламента Андрей Шимкив. Как сообщила председатель счетной комиссии регионального парламента Ирина Диденко, в ходе тайного голосования по избранию сенатора Российской Федерации – представителя Законодательного Собрания Новосибирской области большинством голосов поддержали Александра Карелина.

- Протокол заседания счетной комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва № 4 от 25 сентября 2020 года – об итогах тайного голосования по избранию сенатора Российской Федерации – представителя Законодательного Собрания Новосибирской области. Число кандидатов, внесенных в бюллетень для тайного голосования, - 1. Число бюллетеней, изготовленных счетной комиссией, - 76. Число бюллетеней, выданных депутатам, - 71. Число погашенных бюллетеней - 5. Число бюллетеней, содержащихся в урне для тайного голосования, - 71. Число действительных бюллетеней - 70. Число недействительных бюллетеней - 1. Число голосов депутатов, поданных за Карелина Александра Александровича, - 70.

- Уважаемые Андрей Александрович, Андрей Иванович, депутаты седьмого созыва! Благодарю вас за столь высокое доверие. Готов вместе с вами представлять интересы Новосибирской области, ожидания каждого из наших избирателей в Совете Федерации Российской Федерации. Спасибо большое!, – поблагодарил депутатов областного парламента вновь избранный сенатор.