Полицейский сломал палец, поскользнувшись на месте преступления в Новосибирске

Сержант полиции пострадал на службе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В дежурную часть отдела полиции «Железнодорожный» 23 сентября поступил вызов из аптеки на Вокзальной магистрали. Там какие-то дебоширы разбили стекло витрины.

На поиск хулиганов отправили старшего сержанта Артема Б. в составе группы патрульно-постовой службы.

— Прибыв по указанному адресу, при входе в аптеку, полицейский поскользнулся и упал на большой палец левой руки, — сообщил источник в правоохранительных органах региона. — Ему тут же оказали первую помощь и отправили в медсанчасть.

Медики диагностировали у сержанта перелом и выдали больничный.

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