Полицейский сломал палец, поскользнувшись на месте преступления в Новосибирске

Сержант полиции пострадал на службе.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В дежурную часть отдела полиции «Железнодорожный» 23 сентября поступил вызов из аптеки на Вокзальной магистрали. Там какие-то дебоширы разбили стекло витрины.
На поиск хулиганов отправили старшего сержанта Артема Б. в составе группы патрульно-постовой службы.
— Прибыв по указанному адресу, при входе в аптеку, полицейский поскользнулся и упал на большой палец левой руки, — сообщил источник в правоохранительных органах региона. — Ему тут же оказали первую помощь и отправили в медсанчасть.
Медики диагностировали у сержанта перелом и выдали больничный.
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