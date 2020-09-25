В Новосибирской области коронавирусом заболели 67 человек

Коронавирусом заболели еще 67 человек. Фото: архив КП

В пятницу, 25 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 67 человек. Выздоровели 78 пациентов. Умерли в инфекционном госпитале четыре человека.

— В регионе выявлено 12 782 случая COVID-19, в том числе у 751 ребенка, 11 688 пациентов выздоровели, умерли 432 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 40 человек. На ИВЛ — 11 пациентов.

В Новосибирской области готовятся снять еще часть ограничительных мер. Так, например, разрешат гастроли, на стадионы пустят больше людей, начнут снова работать гостиницы и солярии. Режим повышенной готовности планируют продлить, в том числе и в октябре.

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