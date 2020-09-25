В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 человека: что о них известно

От коронавируса умерли 4 человека за сутки. Фото: архив КП

В пятницу, 25 сентября, стало известно о том, что от коронавируса за последние сутки умерли еще 4 пациента инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 57 лет, 78 лет и 85 лет, и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 432 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 40 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 11 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 67 человек, выздоровели 78 пациентов.

С начала вспышки в регионе коронавирус диагностировали у 12782 человек, в том числе у 751 ребенка, выздоровели 11688 пациентов.

Напомним, в регионе режим повышенной готовности будет продлен до октября включительно. Все больше классов уходят на карантин из-за коронавируса. Сейчас 54 класса в школах переведены на дистанционное обучение. При этом, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, школы не являются очагами распространения инфекции.

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