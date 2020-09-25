6-23 октября в Новосибирске пройдет бесплатная обучающая программа «Школа гастрономического бизнеса»

На 125-летие города Новосибирска потребительский рынок мэрии и ФРиО поставили рекорд - создали 125-метровый торт весом 2 тонны. Фото: Федерация рестораторов и отельеров Сибири.

Цель проекта: помочь опытным игрокам рынка наладить управление рестораном и увеличить прибыль, а начинающим правильно подойти к запуску и развитию своего дела.

По завершении занятий участники будут иметь готовый проект развития своего заведения, массу полезных знакомств и сертификат о прохождении обучения.

Экспертами проекта выступают:

Максим Останин - заместитель министра - начальник управления по урегулированию потребительского рынка и сферы услуг Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

Анжелика и Владимир Бурковские - совладельцы заведений «Креп де кофе» и «PuppenHause»;

Валентина Воронцова - управляющий ТЦ «Мега»;

Андрей Гробовой - генеральный директор сети «Чашка кофе»;

Анастасия Буравцова (Москва) - генеральный директор «OPEN SERVIC»;

Елена Победоносцева (Санкт-Перетбург) - бизнес тренер, консультант по управлению персоналом, совладелец консалтинговой компании «UNODOSTRE».

Они осветят темы экономики ресторана, продвижения услуг, государственной и региональной поддержки бизнеса, партнерства с торговыми центрами и инвесторами.

Более подробно ознакомиться с программой мероприятия Вы можете на странице регистрации.

Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Федерации рестораторов и отельеров Сибири.

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