Wink собирает друзей: «Смотрим вместе» любимое кино

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций).

- Мы стараемся гибко отвечать на новые обстоятельства и потребности. Наша услуга “Смотрим вместе” поможет компании друзей «сходить» в кино, даже оставаясь на расстоянии. Можно устроить настоящий киномарафон, в ходе которого каждый участник предложит посмотреть свой любимый фильм или сериал, параллельно обмениваясь впечатлениями в мессенджере, - отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Заказать фильм или сериал может один человек, а посмотреть его одновременно - до пяти друзей на разных экранах, включая мобильные устройства. Чтобы открыть виртуальный кинотеатр, достаточно отправить друзьям ссылку на кино из коллекции «Смотрим вместе».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- В коллекции сейчас доступно более 10 тысяч фильмов и эпизодов сериалов, в том числе недавние премьеры. Кроме того, можно выбрать отечественную и зарубежную классику, современное кино и любимые сериалы, в том числе в переводах Гоблина и Кураж-Бамбея, которые представлены только в Wink, - сказал Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

Услуга «Смотрим вместе» не предусматривает абонентскую плату или другие дополнительные платежи. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на него своим друзьям.