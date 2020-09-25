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Умные вещи

Wink собирает друзей: «Смотрим вместе» любимое кино

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет услугу «Смотрим вместе». Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Друзьям услуга предоставляется бесплатно
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций).

- Мы стараемся гибко отвечать на новые обстоятельства и потребности. Наша услуга “Смотрим вместе” поможет компании друзей «сходить» в кино, даже оставаясь на расстоянии. Можно устроить настоящий киномарафон, в ходе которого каждый участник предложит посмотреть свой любимый фильм или сериал, параллельно обмениваясь впечатлениями в мессенджере, - отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Заказать фильм или сериал может один человек, а посмотреть его одновременно - до пяти друзей на разных экранах, включая мобильные устройства. Чтобы открыть виртуальный кинотеатр, достаточно отправить друзьям ссылку на кино из коллекции «Смотрим вместе».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- В коллекции сейчас доступно более 10 тысяч фильмов и эпизодов сериалов, в том числе недавние премьеры. Кроме того, можно выбрать отечественную и зарубежную классику, современное кино и любимые сериалы, в том числе в переводах Гоблина и Кураж-Бамбея, которые представлены только в Wink, - сказал Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

Услуга «Смотрим вместе» не предусматривает абонентскую плату или другие дополнительные платежи. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на него своим друзьям.