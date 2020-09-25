«Там настоящее месиво»: в селе под Новосибирском отремонтируют дорогу

В селе под Новосибирском отремонтируют дорогу. Фото: ЧС-ИНФО

Под Новосибирском в селе Красная Сибирь отремонтируют дорогу. Жители долгое время жаловались, что там не пройти и ни проехать. Люди просили хотя бы засыпать щебнем.

— Красносибирцы жаловались на отсутствие дорожного полотна на переулке Октябрьском. Даже в сухую погоду там грязь, а весной и осенью превращается в настоящее месиво. Там ни проехать, ни пройти, — рассказала ЧС-ИНФО Наталья Лунева.

Ранее в администрации Кочковского района говорили о том, что ремонта дороги в планах нет.

На днях стало известно, что реконструкцию переулка Октябрьского все же проведут.

В скором времени будет определен объем финансирования. Кстати, деньги на разработку документации выделят из бюджета Красносибирского сельсовета.

Отметим, по данным районной администрации, из 1620 метров переулка Октябрьского 1420 метров имеют грунтовое покрытие и только 200 метров засыпаны щебнем.

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