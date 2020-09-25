В Новосибирске грузовик перелетел через разделительную полосу, сбил столб и врезался в фуру

На Бердском шоссе столкнулись две фуры. Фото: «АСТ-54»
В Советском районе Новосибирска в ночь с 24 на 25 сентября произошло крупное ДТП. Там грузовик перелетел через разделительную полосу, снес столб и врезался в фуру, которая в это время ехала по встречной полосе. Грузовики столкнулись на участке трассы между Университетским и Морским проспектом. Об этом КП-Новосибирск рассказал Алексей Кремнев.
О пострадавших пока информации нет.
— Кажется, они зацепили еще легковушку. Было темно и не совсем понятно. На место ДТП приехали врачи «скорой», — рассказал КП-Новосибирск Алексей Кремнев.
По словам очевидцев, в салоне одного из грузовиков зажало водителя.
Спасатели МАСС, которые выезжали на ликвидацию последствий ДТП, рассказали о том, что в аварии пострадал 38-летний водитель фуры. Врачи диагностировали у него у него перелом бедра.
Авария заблокировала движение Бердскому шоссе. В ГИБДД обещали прокомментировать происшествие позже.
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