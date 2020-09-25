Погода в Новосибирске на 25 сентября 2020 года: синоптики предупредили о непогоде

В Новосибирске идут дожди и ветер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске 25 сентября 2020 года: в течение дня синоптики обещают дожди. Воздух прогреется до 9-12 градусов.

Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха +7, +9 градусов. Ближе к обеду столбик термометра поднимется до 11 градусов, местами до 12 градусов. В течение дня будут небольшие дожди. Ветер в некоторых районах региона может усилиться до 17 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром будет +6 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +11 градусов, а к вечеру опустится до +8 градусов.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в Новосибирске похолодание и первые заморозки.

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