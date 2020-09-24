Рассказываем, почему сибиряки говорят «булка хлеба» и «поребрик»

Сибиряки во многом обязаны своим "воспитанием" Ленинграду. Фото: Валерий Панов

В годы Великой отечественной войны тысячи ленинградцев были эвакуированы в Новосибирск. Своим нынешним поведением и привычкам сибиряки во многом обязаны именно им.

— Война отправила в Новосибирск и жителей других городов. Но больше всего оказал влияния именно Ленинград. Благодаря этому сибиряки тоже теперь говорят «булка хлеба» и «поребрик». Все мы немного питерцы, — рассказывает издание «Ведомости НСО».

В 1941 году в Новосибирск эвакуировали Ленинградскую филармонию и Ленинградский симфонический оркестр. Его руководителем был Иван Соллертинский, друживший с композитором Дмитрием Шостаковичем.

Во время войны актеры «Красного факела» уехали в Сталинск (ныне Новокузнецк), затем в Прокопьевск, а в их квартиры заселили актеров Ленинградского академического театра имени Пушкина. Известные ленинградцы оказались не только прекрасными актерами, но и душевными людьми.

В Доме Артистов жили многие известные ленинградцы. Фото: Валерий Панов

Многие ленинградцы, когда началась реэвакуация, остались в Новосибирске. Кому-то было тяжело возвращаться в разрушенные дома, где погибли их близкие, кто-то сделал в Сибири карьеру на заводе и не хотел идти «на понижение». Правда, ценных специалистов местные начальники взяли в плен, забрав паспорт. Особенно такое процветало на заводах, которые работали на оборонку страны.

Это только малая часть: в городских архивах хранится много историй о том, как Ленинград «воспитывал» Новосибирск.

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