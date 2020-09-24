Гладил ее, а она накинулась: под Новосибирском собака покусала 6-летнего мальчика

Инцидент произошел в Коченевском районе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В поселке Коченево Новосибирской области 6-летнего мальчика укусила собака. 12 сентября его отвезли в центральную районную больницу.

— В Коченевскую ЦРБ обратилась мать мальчика. У него была укушенная рана паховой области справа, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД КП-Новосибирск объяснили, как собака набросилась на ребенка.

— 12 сентября пострадавший мальчик был с матерью и младшим братом во дворе своего дома. Он подошел к собаке, которая сидела на привязи, и стал ее гладить, она его укусила. По данному факту проведена проверка. Состава преступления, административного правонарушения не установлено. Семья благополучная, на профилактическом учете в ПДН не состоит. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, посещает детский сад, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

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