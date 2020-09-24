Правительство Новосибирской области добилось дополнительного финансирования: деньги пойдут на ремонт дорог и строительство больниц

Губернатор НСО и президент-председатель банка «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: www.nso.ru Фото: Надежда РЫЖКИНА

В четверг, 24 сентября, Губернатор НСО и президент-председатель банка «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве.

— Банк планирует реализовать проекты с Фондом развития и поддержки малого бизнеса региона, финансировать строительства образовательных и медучреждений, жилых домов, автодорог, поддерживать региональный и муниципальный бюджеты. В планах также помочь справиться с кризисом из-за пандемии коронавируса и участвовать в строительстве комплекса «Толмачево», — сообщили в пресс-службе Правительства НСО.

На сегодняшний день момент банк «Открытие» в Новосибирской области представлен 18 офисами в Новосибирске, Бердске, Карасуке и Барабинске. У него 158 тысяч частных клиентов, 14,3 тысячи клиентов-предпринимателей и 336 компаний крупного бизнеса.

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