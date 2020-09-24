«Бьют меня и не дают пройти»: соседи не пускают многодетную сибирячку в туалет общежития

Сибирячка сняла на видео, как ее отгоняют от душевой. Фото: стоп-кадр.

В новосибирском общежитии возле остановки «Училище» соседи не дают Виктории, многодетной маме, пользоваться душем и туалетом. Женщина рассказала КП-Новосибирск, что душевая — общая, но туда не пускают ни сибирячку, ни ее малышей. Жизнь в таких условиях невыносима, но Виктории некуда идти — из дома выгнала мать.

— Мне резервный фонд дал на год комнату в общежитии на четвертом этаже. Соседи еще до моего приезда переделали кладовку в душевую, но повесили на дверь замок и не пускают меня. Приходится спускаться на первый этаж, это неудобно. У нас постоянно конфликты, соседи мне дорогу перекрывают, угрожают расправой, ломают ключ от душевой, одна даже руку на меня поднимала. Не знаю, почему они так ополчились. Возможно, из-за того, что у меня дети маленькие, а комната у нас всего 18 квадратов. Естественно, малышам хочется выбежать в коридор, и они шумят, — рассказала Виктория КП-Новосибирск.

Сибирячка поделилась, что про нее также собирают сплетни про ее детей: якобы те гадят на коврик перед входом на этаж.

— Я пыталась договориться с соседями, отдать часть денег от себя за ремонт. Но они не хотят. Обращалась в полицию, но там на заявления не реагируют. Шла к коменданту — он только разводит руками. МУП вроде бы дал предписание, что если соседи не снимут замок с душевой, то будет суд, но когда — неизвестно, — говорит Виктория.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Женщине дали жилье по соцнайму. В этом случае нужно подать иск в суд о том, чтобы там признали право женщины пользоваться общим помещением, то есть душевой. Также приложить свой договор по соцнайму. Побои от соседки надо сфотографировать, зафиксировать у травматолога и обратиться с заявлением в полицию, —сообщила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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