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Общество

Новосибирский военный обманом получил полмиллиона рублей на съем жилья, подделав документы

За преступление он должен выплатить почти 300 тысяч минобороны РФ
Надежда РЫЖКИНА
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Военнослужащий незаконно получил полмиллиона компенсации.

Военнослужащий незаконно получил полмиллиона компенсации.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Военнослужащий из Новосибирска незаконно получил деньги, подделав документы. До 2016 года ему выплачивали компенсации за съем жилья, а когда он решил купить собственную квартиру на военную ипотеку, то решил не отказываться от прежних выплат, подделав документы.

— Получив ипотеку, военнослужащий скрыл это от начальства. Три года он предоставлял командиру воинской части рапорты, указывая в них ложную информацию о том, что ему по-прежнему нужна компенсация. В результате ему незаконно выплатили 585 225 рублей, — сообщили в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда.

После того, как о преступлении стало известно, офицер возместил ущерб, заплатив 300 тысяч рублей. Тем не менее суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей и обязал выплатить оставшиеся 282 тысячи рублей в пользу Министерства обороны России.

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