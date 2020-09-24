Новосибирский военный обманом получил полмиллиона рублей на съем жилья, подделав документы

Военнослужащий незаконно получил полмиллиона компенсации. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Военнослужащий из Новосибирска незаконно получил деньги, подделав документы. До 2016 года ему выплачивали компенсации за съем жилья, а когда он решил купить собственную квартиру на военную ипотеку, то решил не отказываться от прежних выплат, подделав документы.

— Получив ипотеку, военнослужащий скрыл это от начальства. Три года он предоставлял командиру воинской части рапорты, указывая в них ложную информацию о том, что ему по-прежнему нужна компенсация. В результате ему незаконно выплатили 585 225 рублей, — сообщили в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда.

После того, как о преступлении стало известно, офицер возместил ущерб, заплатив 300 тысяч рублей. Тем не менее суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей и обязал выплатить оставшиеся 282 тысячи рублей в пользу Министерства обороны России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru