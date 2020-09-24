В Бердске подросток стащил из магазина часы за 4 тысячи рублей

В торговый центр подросток пришел со своим другом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Бердске под суд отправят 16-летнего подростка, который похитил из торгового центра золотые часы. Как пояснили в Следственном комитете Новосибирской области, он стащил дорогой аксессуар, когда продавец вышел из магазина.

— В июле подросток вместе со своим 19-летним другом пришли в торговый центр. Они увидели, что в одном из киосков, где продавались наручные часы, не было продавца. Тогда 16-летний пробрался в киоск, взял с полки наручные часы стоимостью 4 тысячи рублей и сбежал с места преступления, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Подростку предъявили обвинение по статье УК РФ «Грабеж». Следователи отметили, что раньше уже был судим за преступления. Теперь уголовное направят в Бердский городской суд.

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