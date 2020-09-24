«Просто неземные»: у котят-манулов в новосибирском зоопарке во второй раз поменялся цвет глаз

У манулов с возрастом меняется цвет глаз. Фото: новосибирский зоопарк

В новосибирском зоопарке маленьким манулам исполнилось 3.5 месяца. За это время у них два раза поменялся цвет глаз: глаза были голубыми, потом стали зелеными, сейчас они желтые. Оказывается, это связано с возрастом.

В июле родилось сразу 16 детенышей у трех самок. Фото: новосибирский зоопарк

— Они выросли, набрали вес, у них изменился цвет, сменился ювенильный мех — теперь детеныши очень похожи на взрослых манулов. Но они, конечно, пока еще дети. Маленькие манулы любят играть, иногда вовлекают в свои игры мам. Беготня, прятки, кувырки чередуются с отдыхом, как это бывает у всех маленьких — только что был активным и неугомонным, а потом раз и уснул, — рассказали в зоопарке.

Цвет глаз у манулов менялся три раза. Фото: новосибирский зоопарк

Малыши уязвимы, подвержены различным заболеваниям. Первые месяцы жизни считаются особенно сложным периодом.

Напомним, сразу у трех самок в июле родились малыши — 16 детенышей. Эксперты связали такой бэби-бум с периодом самоизоляции. В это время в зоопарке не было посетителей , а это благоприятно повлияло на протекание беременности: не было криков, постоянного дергания животных.

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