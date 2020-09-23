Новосибирский супермаркет наказали за несоблюдение коронавирусных ограничений

Супермаркету не понравилось предписание Роспотребнадзора. Фото: архив КП

Супермаркет попытался в суде отменить предписание Роспотребнадзора. Спор касался требований, которые ведомство предъявляет к продовольственным магазинам в период угрозы распространения коронавируса, сообщает издание «Новая Сибирь».

Такие, например, как обязательное соблюдение персоналом в торговом зале масочного режима, дезинфекция поверхностей, наличие 15-дневного запаса масок и дезинфекционных средств в каждой торговой точке, контроль температуры тела каждого сотрудника, уборка всех помещений каждые 2 часа.

Интересно, что предписание выдали магазину 16 апреля, а документ, в котором эти меры были утверждены как обязательные издали позже — 21 апреля.

Суд посчитал, что это не противоречит требованиям законодательства, и в удовлетворении иска супермаркету отказал.

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